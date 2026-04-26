Conferenza stampa D’Aversa post Torino Inter LIVE | le parole del tecnico

Dopo il pareggio contro l’Inter, l’allenatore del Torino ha tenuto una conferenza stampa, commentando l’andamento della partita. Ha analizzato le fasi della gara e le prestazioni della sua squadra, senza esprimere giudizi su altri aspetti. L’evento si è svolto subito dopo l’incontro di campionato, con il tecnico che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

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