Conferenza stampa Chivu post Torino Inter LIVE | le sue parole
Dopo il pareggio contro il Torino, il tecnico dei nerazzurri ha tenuto una conferenza stampa per commentare la partita. Sono state ascoltate le sue dichiarazioni sulla prestazione della squadra e sugli aspetti da migliorare. La conferenza stampa si è svolta nel pomeriggio, con il tecnico che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali cambiamenti o prossimi impegni della squadra.
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Temi più discussi: Chivu: Bravi a lasciarci alle spalle la stagione passata. Rinnovo? Pensavo alla Champions; De Vrij: Ci siamo sempre rialzati: questione di carattere; L'umore prima di Torino-Inter e Bastoni, parla Chivu: Manca qualche punto a raggiungere un sogno; Chivu alla Mourinho: Non sono un fesso, sono cambiato strada facendo e mi sono adeguato.
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