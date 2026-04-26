Conferenza stampa Chivu post Torino Inter LIVE | le sue parole

Dopo il pareggio contro il Torino, il tecnico dei nerazzurri ha tenuto una conferenza stampa per commentare la partita. Sono state ascoltate le sue dichiarazioni sulla prestazione della squadra e sugli aspetti da migliorare. La conferenza stampa si è svolta nel pomeriggio, con il tecnico che ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali cambiamenti o prossimi impegni della squadra.

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