Conferenza stampa Chivu pre Torino Inter LIVE | le parole del tecnico

Il tecnico dei nerazzurri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino, che si giocherà nel 34° turno di Serie A 202526. Ha risposto alle domande dei giornalisti, affrontando aspetti legati alla formazione e alle condizioni della squadra in vista della sfida. La conferenza si è svolta nel pomeriggio e ha fornito alcuni spunti sulle strategie previste per la partita.

Palestra Inter, il gioiello di proprietà dell’Atalanta resta il primo obiettivo per la fascia. Lo stato della trattativa Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Settore Giovanile Inter, tripla vittoria per le Under e con lo stesso risultato: ecco le avversarie agli ottavi. I primi incroci Inter Primavera Lecce 1-0: Carrara decisivo, tre punti pesantissimi per i nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Torino Inter LIVE: le parole del tecnico L'INTERVISTA DI CRISTIAN CHIVU DOPO INTER 2-0 LAZIO | INTERVIEWS Notizie correlate Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve LIVE: le parole del tecnico Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Milan Inter LIVE: le parole del tecnico Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chivu: Orgogliosi di noi stessi: serve la stessa ambizione; Chivu, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Chivu: Non sono un fesso, per qualcuno dovevamo arrivare ottavi... Bastoni? Non ci sarà; Il ritorno di David, il tris dell'Inter e tutti i gol Serie A Enilive. Torino-Inter, la conferenza stampa di Chivu LIVEL'Inter proseguirà a Torino (domenica alle 18) la sua corsa verso lo scudetto. L'allenatore dei nerazzurri, Chivu, introduce la sfida in conferenza stampa: segui le sue parole sul nostro liveblog ... sport.sky.it LIVE FCIN1908/ Verso Torino-Inter, le parole di Chivu alla vigiliaL'allenatore nerazzurro presenta in conferenza stampa l'impegno valido per la trentaquattresima giornata di Serie A Torino-Inter ... fcinter1908.it #Mariani dirigerà #Torino- #Inter: con lui sono otto le vittorie in 19 precedenti x.com Le ultime verso Torino-Inter - facebook.com facebook