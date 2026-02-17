Conferenza stampa Chivu pre Bodo Glimt Inter LIVE | le parole

Cristian Chivu ha parlato oggi alla vigilia della partita contro il Bodo Glimt, spiegando le strategie che l’Inter intende adottare. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato l’importanza di preparare bene la sfida, dopo aver analizzato i punti deboli degli avversari norvegesi. Durante la conferenza, Chivu ha anche menzionato alcune modifiche tattiche rispetto alle ultime partite.

Conferenza stampa Chivu pre Bodo Glimt Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Champions League. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Bodo Glimt Inter, match valevole per il playoff d'andata di Champions League: queste le parole del tecnico nerazzurro (che interverrà in compagnia di Alessandro Bastoni). La conferenza avrà inizio alle ore 17.15, noi di InterNews24 la seguiremo live. SUL MATCH DI DOMANI – « Questa è una competizione diversa, sappiamo tutti dell'importanza di questa partita. Fin qui in Champions abbiamo fatto abbastanza bene, purtroppo dobbiamo passare dai playoff contro una squadra ostica che ha messo in difficoltà City e Atletico.

