Conferenza stampa Allegri post Milan Juve | le sue dichiarazioni

Dopo la partita della 34ª giornata di Serie A 202526, l'allenatore della Juventus ha tenuto una conferenza stampa per commentare l'incontro contro il Milan. Durante l'incontro con i giornalisti, ha risposto a domande riguardo alle prestazioni della squadra e alle decisioni tattiche adottate durante il match. Sono state analizzate anche le prossime sfide e le eventuali modifiche alla formazione.

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