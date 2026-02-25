Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Buruk post Juve Galatasaray: le sue dichiarazioni

Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve: le sue dichiarazioniKolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino.

Leggi anche: Conferenza stampa Buruk pre Juve Galatasaray LIVE: le sue dichiarazioni

Temi più discussi: Buruk: Osimhen è pronto per giocare. La Juve è in crisi, ma vorrà vincere; Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve | le sue dichiarazioni; Conferenza stampa Buruk pre Juve Galatasaray: le parole; Conferenza stampa Buruk post Galatasaray Juve | Siamo felici ma ancora non abbiamo fatto nulla Ecco cosa serve al ritorno.

Galatasaray, Buruk: Non dobbiamo pensare di essere già agli ottaviLe parole in conferenza stampa, Okan Buruk, l'allenatore del Galasaray, alla vigilia del match contro la Juventus ... gianlucadimarzio.com

Conferenza stampa Buruk alla vigilia di Juve Galatasaray: le parole verso il ritorno dei playoff di Champions League 2025/26Conferenza stampa Buruk alla vigilia di Juve Galatasaray: le parole verso il ritorno dei playoff di Champions League 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Okan Buruk parla in conferenza stampa alle ... calcionews24.com

La #Juventus chiude in vantaggio il primo tempo a Torino contro il #Galatasaray grazie al rigore di un leader come #Locatelli. #Juventusnews24 - facebook.com facebook

Inizia il secondo tempo di Juve-Galatasaray #JuveGalatasaray 1-0 x.com