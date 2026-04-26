Conero Running 2026 in archivio con oltre 2000 partecipanti | nella mezza maratona vince Rachid Benhamdame

L'edizione 2026 della Conero Running si è conclusa con più di 2000 partecipanti, registrando un’affluenza record. Tra i diversi appuntamenti, la mezza maratona è stata vinta da Rachid Benhamdame. La manifestazione si è svolta a Numana, attirando runner da diverse regioni e confermando la crescita dell’evento rispetto alle precedenti edizioni. I numeri ufficiali e le classifiche sono stati comunicati dagli organizzatori, senza ulteriori commenti.

NUMANA – L’edizione 2026 della Conero Running va in archivio con un risultato straordinario in termini di presenze e iscrizioni. Al via alla 14a edizione dell’evento organizzato dal Grottini Team sono stati in 2.148, che significa una donazione alla Fondazione Ospedale Salesi Ets di 2.148 euro.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Soccorso alpino nei luoghi impervi. Maratona con oltre 100 partecipanti Maratona Milano 2026: il percorso. Nuovo tracciato più veloce, oltre 15mila partecipantiDomenica 12 aprile si terrà la 24ma edizione della Maratona di Milano, che propone diverse novità e soprattutto festeggia il nuovo record di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Conero Running 2026 ai nastri di partenza con il Delfino Salesino a fare da mascotte; Conero Running, l’evento sportivo nel cuore delle Marche: percorso e viabilità; Numana: Conero Running 2026, le modifiche alla viabilità; La Conero Running 2026 ai nastri di partenza con il 'Delfino Salesino' a fare da mascotte. Conero Running 2026 in archivio con oltre 2000 partecipanti: nella mezza maratona vince Rachid BenhamdameLa 14a edizione dell’evento organizzato dal Grottini Team ha permesso di effettuare una donazione alla Fondazione Ospedale Salesi Ets di 2.148 euro per un totale complessivo in questi anni che sfora i ... anconatoday.it Numana, la Conero Running 2026 pronta a scattare: attesi tanti podisti e turistiIn programma la mezza maratona del Conero, la 10 Km e la MiniConero 4Km non competitiva. Partenza e arrivo a Numana ... centropagina.it Oggi prima e bellissima esperienza da pacer 1h45' alla Conero Running bellissima giornata di sport grazie a Marco Cinquantini e Paolo Bravi per l'opportunità....pacers perfetti e primo bagno a mare - facebook.com facebook