Soccorso alpino nei luoghi impervi Maratona con oltre 100 partecipanti

Per quattro giorni, il soccorso alpino è intervenuto in zone particolarmente impervie, affrontando condizioni difficili e terreni complessi. Nel frattempo, si è svolta una maratona con più di 100 partecipanti, coinvolgendo atleti provenienti da diverse regioni. Le attività hanno visto l’impiego di tecniche di salvataggio, assistenza sanitaria e coordinamento tra squadre. L'evento ha coinvolto diversi volontari e operatori specializzati nel settore.

Quattro giorni intensi "dove tecnica, sanità e passione si incontrano". È questo il biglietto da visita del " Sai-Soccorso in ambiente impervio 2026 ", evento che vede il territorio di Seravezza ospitare più di 100 tra medici, infermieri e tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico provenienti da tutta Italia per una maratona dedicata alla formazione, alle esercitazioni e alla condivisione di esperienze. Iniziata giovedì scorso, l’iniziativa terminerà nella giornata di oggi ed è considerata infatti un pilastro nella crescita tecnica e sanitaria di chi opera in ambiente impervio. "Il corso – spiegano gli organizzatori – nasce per unire la competenza sanitaria e la capacità tecnica in un contesto realistico, dove la teoria incontra la pratica e la collaborazione diventa la chiave per il successo dell’intervento".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Soccorso alpino nei luoghi impervi. Maratona con oltre 100 partecipanti Notizie correlate Maratona Milano 2026: il percorso. Nuovo tracciato più veloce, oltre 15mila partecipantiDomenica 12 aprile si terrà la 24ma edizione della Maratona di Milano, che propone diverse novità e soprattutto festeggia il nuovo record di... Tiro a volo, oltre 330 partecipanti nei Campionati regionali di fine marzoConclusa la stagione invernale FITAV, i circuiti estivi entrano nel vivo con gare di Compak Sporting e Trap 1 in cinque regioni italiane. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Soccorso alpino nei luoghi impervi. Maratona con oltre 100 partecipanti; Neanche la neve ferma il Soccorso Alpino: esercitazione speleologica a 2100 metri nel Cuneese; Incidente mortale nei boschi di Vigo Meano: un uomo di sessantanove anni ha perso la vita; Turisti dispersi nel Matese: recuperata la donna, si cerca l'uomo. Soccorso alpino nei luoghi impervi. Maratona con oltre 100 partecipantiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Scivola sul Gran Sasso, 34enne ferito recuperato dal Soccorso AlpinoIl Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto oggi sul massiccio del Gran Sasso, nei pressi della Via delle Creste, per soccorrere un alpinista di 34 anni scivolato durante l ... ansa.it Arrampicatrice ferita alla falesia di Poggio Catino: intervento del Soccorso Alpino Lazio con recupero in elicottero - facebook.com facebook