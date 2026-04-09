Domenica 12 aprile si svolgerà la 24ª edizione della Maratona di Milano, con un percorso rivisto e più rapido rispetto alle edizioni precedenti. Oltre 15.000 persone si sono iscritte alla corsa, che quest'anno presenta alcune novità nel tracciato. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni e nazioni, rendendo questa edizione la più numerosa di sempre.

Domenica 12 aprile si terrà la 24ma edizione della Maratona di Milano, che propone diverse novità e soprattutto festeggia il nuovo record di partecipanti. Saranno infatti oltre 15.000 i runner al via (nel 2025 erano 10.200, due anni fa 8500) in rappresentanza di oltre 120 Paesi, con il 63% degli iscritti che provengono dall’estero ed una partecipazione femminile che sale al 23%. In attesa di scoprire nei prossimi giorni quali saranno i big in gara, andiamo a scoprire le caratteristiche principali di una delle maratone più prestigiose e veloci d’Italia. Gli organizzatori hanno scelto di effettuare un’ importante modifica rispetto alle passate edizioni della 42 km meneghina, infatti il percorso sarà lineare e non più ad anello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Maratona Milano 2026: il percorso. Nuovo tracciato più veloce, oltre 15mila partecipanti

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