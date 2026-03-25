Il fratello di Moise Kean ha commentato le difficoltà dell’ultimo periodo, sottolineando il buon rapporto con l’allenatore Gattuso e il feeling con il compagno di squadra Retegui, definito un ‘cane’ simile a lui. La discussione si inserisce nel contesto dei playoff mondiali con la nazionale italiana.

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© Calcionews24.com - Giovanni Kean sul fratello Moise: «Annata difficile. Con Gattuso si trova molto bene, con Retegui c’è feeling perché è un ‘cane’ simile a lui»

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Discussioni sull' argomento Kean, parla il fratello: Ve lo dico io perché non ha reso come lo scorso anno; Tuttosport - Giovanni Kean: Moise un mix tra Martins e Balotelli. Retegui? Sono simili, un altro ‘cane’ che corre.

Fratello Kean: Per colpa degli infortuni non ha reso come la scorsa stagione. Con Gattuso si trova strabeneFirenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comGiovanni Kean, fratello di Moise ... msn.com

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