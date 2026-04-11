Chiellini a Dazn | Siamo contenti del rinnovo di Spalletti Vi svelo il futuro di Boga

A pochi minuti dalla partita tra Atalanta e Juventus, il giornalista ha intervistato Comolli, che ha parlato con Dazn. Durante l’intervista sono stati menzionati il rinnovo di Spalletti e il futuro di Boga. Il discorso si è concentrato su questioni legate alle strategie delle squadre e alle recenti novità contrattuali. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito in quella fase.

di Francesco Spagnolo Comolli a pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus ha parlato ai microfoni di Dazn. Cosa ha detto il dirigente bianconero. A pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. RINNOVO SPALLETTI – «Per noi era un passaggio già previsto, siamo contenti. la cosa più importante adesso è la partita di stasera e il finale di stagione, poi avremo tempo di programmare il futuro insieme». BOGA – «Boga si è inserito bene e ha un prezzo accessibile, veniva anche da mesi difficili. E’ una valutazione da fine stagione, ma ovviamente siamo molto contenti. Verosimilmente, il suo futuro sarà ancora bianconero».🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini a Dazn: «Siamo contenti del rinnovo di Spalletti. Vi svelo il futuro di Boga» Chiellini a DAZN: «Siamo felicissimi di Spalletti. Fa parte del presente e del futuro della Juve, ma non c’è fretta per il rinnovo»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Boga a Dazn: «Contenti del rinnovo di Spalletti. Oggi la prima di 7 finali. Cosa ci ha detto il mister»Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino.