Napoli dov’è finita la difesa? Sono 25 i gol subiti in altrettante partite di Serie A Corsport

A Napoli, la difesa ha subito 25 gol in 25 partite di Serie A, una media che preoccupa. La squadra ha dimostrato di perdere compattezza e sicurezza, lasciando spazi troppo facilmente agli avversari. Le lacune sono evidenti, specialmente nelle uscite e nella marcatura. La mancanza di solidità difensiva si fa sentire in ogni match e mette in dubbio le possibilità di inserirsi in alto in classifica. I tifosi si chiedono cosa sia cambiato rispetto alla scorsa stagione. La questione resta aperta, mentre la squadra cerca risposte in campo.

La difesa del Napoli, quest'anno, sembra essere diventata la pallida imitazione della granitica e impenetrabile retroguardia che ha consentito agli azzurri di conquistare il loro quarto, storico scudetto. In questo finale di stagione serve una svolta: è necessario migliorare i numeri difensivi e ritrovare solidità. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napoli, urge un miglioramento in difesa. Si legge sul Corsport: La squadra di Conte ha la peggior difesa per numero di gol subiti. Totale: 25 in altrettante giornate di campionato. Uno a partita, media perfettamente imperfetta considerando che il Napoli ha perso finora cinque volte e che al momento è terzo alle spalle del Milan e soprattutto dell'Inter, prima con 11 punti di vantaggio.