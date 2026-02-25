Napoli cosa sta succedendo alla difesa? 27 gol subiti e 206 partite saltate per infortunio

EMERGENZA TOTALE. Il Napoli di Antonio Conte sta affrontando una crisi strutturale che va oltre la singola sconfitta di Bergamo. I dati stagionali evidenziano un crollo difensivo: 27 gol subiti totali (di cui 21 in Serie A), eguagliando già il dato dell’intera scorsa stagione. La squadra non chiude con un clean sheet dal 17 gennaio. Alla base di questa fragilità (soprattutto sulle palle alte) c’è un’ecatombe clinica senza precedenti: 30 infortuni stagionali che hanno coinvolto 24 giocatori, per un totale di 206 partite saltate cumulativamente. Ben 7 titolari (tra cui De Bruyne, Anguissa e Rrahmani) hanno subito degenze superiori ai 3 mesi. L’unica nota lieta nel reparto arretrato è la crescita esponenziale dell’olandese Sam Beukema. Il crollo della difesa di Conte e la maledizione infortuni: il dossier sui 27 gol subiti e le 206 partite saltate dal Napoli Quanti gol ha subito il Napoli di Conte, quanti infortuni ci sono stati in stagione e quando rientrano i titolari?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

