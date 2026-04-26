Comunicato del Comitato Nazionale AIA

Il Designatore Arbitrale della Commissione Arbitri Nazionale per la Serie A e B ha pubblicato un comunicato ufficiale. Nel documento, vengono fornite informazioni aggiornate sulle designazioni arbitrali per le prossime partite di campionato. Il comunicato riguarda anche eventuali variazioni o decisioni prese in relazione agli arbitri in programma. La comunicazione si rivolge alle squadre, ai tifosi e agli operatori del settore sportivo.

Il Designatore Arbitrale della Commissione Arbitri Nazionale per la Serie A e B, Gianluca ROCCHI, ha comunicato nella serata odierna al Vice Presidente Vicario dell’AIA, Francesco Massini, la propria decisione di autosospendersi dall’incarico ricoperto, con effetto immediato, a seguito dell’indagine della Procura della Repubblica di Milano. La comunicazione pervenuta riporta: “ in merito alla vicenda di odierna, in accordo con l’AIA e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di Responsabile CAN. Questa scelta, sofferta, difficile ma condivisa con la mia famiglia, vuole permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Comunicato del Comitato Nazionale AIA The Soldier Who Knew Too Much: The Tanks Are Coming (1941) Directed by Fred Guiol Notizie correlate Rocchi e Gervasoni si autospendono: c’è anche il comunicato ufficiale dell’AIASorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Prima uscita del comitato costituente di Futuro Nazionale a MestreOggi, domenica 15 marzo, il partito del leader Roberto Vannacci si è presentato alla città. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Comunicato del Comitato Nazionale AIA; Comunicato della Giunta Nazionale; Programma Nazionale Equità nella Salute: a Palermo la quarta riunione del Comitato di Sorveglianza; Assemblea Straordinaria del CR Sardegna il 24 aprile 2026 al Centro Congressi L’Anfora di Tramatza. L'Aia convoca il Comitato nazionale per decidere chi prenderà il posto di RocchiOre decisive per l’AIA, chiamata a gestire una situazione delicata ai vertici del settore arbitrale. L’associazione ha annunciato la convocazione immediata del Comitato Nazionale ... tuttojuve.com Legge Lorenzin. In GU il comunicato di costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territorialiIl centro di coordinamento, previsto dalla legge Lorenzin sul riordino delle professioni sanitarie e le sperimentazioni cliniche, ed istituito presso l'Aifa, svolgerà compiti di coordinamento, di ... quotidianosanita.it RAVAGNESE - PRESENTAZIONE MASTERPLAN DI QUARTIERE E CONFRONTO CON I CANDIDATI Comunicato del Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello relativo all’incontro pubblico da loro promosso e in programma oggi, domenica 26 - facebook.com facebook Il comunicato del Comitato Nazionale AIA x.com