Rocchi e Gervasoni hanno annunciato la loro autospensione tramite un comunicato ufficiale dell’AIA. La decisione riguarda il ruolo di designatore e supervisore del VAR, e arriva in un momento di attenzione sulle figure coinvolte nelle decisioni arbitrali. Entrambi hanno scelto di interrompere le proprie funzioni, senza ulteriori dettagli pubblicati. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo del calcio e tra gli addetti ai lavori.

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© Juventusnews24.com - Rocchi e Gervasoni si autospendono: c’è anche il comunicato ufficiale dell’AIA

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