Comunali sorteggio a Palazzo San Giorgio tra caos e tensione | ipotesi stop per almeno una lista del cdx

A Palazzo San Giorgio si è svolto questa mattina il sorteggio delle liste in vista delle prossime elezioni comunali, ma l’evento è stato caratterizzato da ritardi e momenti di incertezza. La tensione tra i partecipanti è salita, mentre si sono susseguite polemiche e discussioni. Sono state avanzate ipotesi di un possibile stop per almeno una lista del centrodestra, a causa delle problematiche emerse durante le operazioni.

Mattinata ad alta tensione a Palazzo San Giorgio, dove le operazioni legate al sorteggio delle liste hanno subito forti rallentamenti e momenti di incertezza, alimentando polemiche e malumori tra i presenti.Gli aventi diritto convocati alle ore 10. Solo dopo un lungo periodo di attesa i.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Comunali, Veronese scrive a Salvini per proporre un nome di candidato sindaco del cdxIl professore promotore della lista "Reggio Protagonista" si è rivolto al ministro e segretario della Lega per chiedere un suo intervento sulla... Celebrata a Palazzo San Giorgio la Giornata nazionale del caduto mutilato e invalido per servizioIl salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, a Reggio Calabria, ha ospitato la celebrazione della Giornata nazionale del caduto mutilato e...