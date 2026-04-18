Celebrata a Palazzo San Giorgio la Giornata nazionale del caduto mutilato e invalido per servizio

A Reggio Calabria, nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si è tenuta la cerimonia dedicata alla Giornata nazionale del caduto mutilato e invalido per servizio. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e militari, con momenti di commemorazione e discorsi rivolti ai presenti. La celebrazione mira a ricordare le persone che hanno subito menomazioni durante il servizio, sottolineando il valore del loro sacrificio.

Il salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, a Reggio Calabria, ha ospitato la celebrazione della Giornata nazionale del caduto mutilato e invalido per servizio, un appuntamento di alto valore civile e morale volto a onorare il sacrificio di coloro che hanno riportato menomazioni permanenti o.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: L’U.N.M.S. di Reggio Calabria celebra la Giornata Nazionale del Caduto Mutilato ed Invalido per Servizio Leggi anche: Policlinico "G.Rodolico-San Marco”, celebrata la settimana della Giornata mondiale delle malattie rare Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; Celebrata a Reggio la giornata Nazionale del Caduto Mutilato e Invalido per Servizio · ilreggino.it; Genova riabbraccia gli Alpini: attese oltre 400mila presenze per l’Adunata 2026; 25 aprile a Genova: il programma degli eventi e il corteo per celebrare la Liberazione. Un dj set dal balcone di Palazzo San Giorgio: per il patrono eventi religiosi e musicaIl programma degli eventi per San Giorgio dal 19 al 23 aprile a Campobasso: musica, celebrazioni e premi per il patrono ... primonumero.it Genova 2026: presentata la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini a Palazzo San GiorgioGiovedì 9 Aprile, a Palazzo San Giorgio, è stato presentato il calendario ufficiale della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, ... resegoneonline.it Genova palazzo San Giorgio facebook A Palazzo San Giorgio il convegno organizzato dalla Filca Cisl Liguria sul futuro dell'edilizia ligure puntando su infrastrutture, rigenerazione urbana, edilizia green e messa in sicurezza del territorio @FilcaCisl @ottavio05 x.com