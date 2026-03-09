Comunali Veronese scrive a Salvini per proporre un nome di candidato sindaco del cdx

Il centrodestra deve ancora indicare il candidato sindaco per le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria e Simone Veronese ha scritto una lettera al ministro Matteo Salvini, leader della Lega. Nella missiva, Veronese chiede che il tavolo nazionale della coalizione prenda una decisione decisiva e forte riguardo alla scelta del candidato. La comunicazione è stata resa nota oggi.

Il professore promotore della lista "Reggio Protagonista" si è rivolto al ministro e segretario della Lega per chiedere un suo intervento sulla candidatura al tavolo nazionale del centrodestra L'iniziativa di Veronese segue la recente discesa in campo elettorale del professore con la lista "Reggio Protagonista" e propone a Salvini un nome preciso da sostenere. "Ho chiesto a Matteo Salvini - scrive in una nota - di portare al tavolo nazionale e territoriale una candidatura che non nasca da accordi di palazzo, ma da una storia personale di battaglie per la legalità, di coraggio e di sacrificio. Una figura che ha denunciato pubblicamente...