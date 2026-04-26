Comunali Parisi | Lega radicata nel Sannio con candidati nei Comuni al voto

Il commissario provinciale della Lega ha annunciato che il partito presenta candidati in diversi Comuni del Sannio in vista delle prossime elezioni comunali. Ha inoltre sottolineato la presenza radicata nel territorio e l’impegno della formazione politica nello sviluppo locale, nelle tradizioni e nelle infrastrutture rurali. La Lega si conferma una forza politica attiva e presente in tutta la provincia di Benevento.

“La Lega c’è e conferma il suo ruolo di forza politica centrale e propositiva in tutta la provincia di Benevento. In occasione della prossima tornata elettorale, il nostro movimento sarà presente con propri candidati e rappresentanti in diversi dei Comuni chiamati al voto”. Così in una nota Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega a Benevento. “Questa presenza capillare – prosegue Parisi – non è solo un dato numerico, ma va letta come la volontà ferma di radicare ulteriormente la presenza della Lega sul territorio sannita. Stiamo portando avanti un lavoro di ascolto e di radicamento che ci permette di essere voce autentica delle istanze dei cittadini, rispondendo colpo su colpo alle esigenze di ogni singola comunità”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Comunali, Parisi: “Lega radicata nel Sannio con candidati nei Comuni al voto” Notizie correlate Comunali, Parisi (Lega): “Presenti con nostri candidati: la Lega si radica nel territorio per il rilancio delle peculiarità locali”Tempo di lettura: 2 minuti“La Lega c’è e conferma il suo ruolo di forza politica centrale e propositiva in tutta la provincia di Benevento. Elezioni amministrative, dieci comuni al voto nel Sannio: tutti i candidati comune per comuneTempo di lettura: < 1 minuto Con la scadenza fissata alle ore 12 del 25 aprile, si è ufficialmente chiusa la fase di presentazione delle liste per le... Contenuti di approfondimento Parisi, in Lega Maroni contro Bossi. E’ ottimo. No, Milano merita di piùSpaccatura in casa Lega sul nome di Parisi come candidato del centrodestra per il comune di Milano. Se per Maroni la scelta di Parisi, se accettasse, sarebbe un’ottima candidatura, per Bossi a ... affaritaliani.it Sant'Agata de' Goti, Parisi (Lega): «Senza tavolo con alleati niente intese altrove»Il commissario provinciale della Lega nel Sannio Domenico Parisi mette in chiaro la posizione del partito nei confronti degli alleati di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati in ... ilmattino.it