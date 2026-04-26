Comunali nel Salento la carica degli aspiranti sindaci nei centri al voto | i nomi ufficiali

Nella giornata di ieri sono state chiuse le liste dei candidati nei ventuno comuni salentini che si preparano al voto nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Sono complessivamente cinquantacinque gli aspiranti sindaci presenti nelle diverse località, accompagnati da un numero elevato di candidati consiglieri. La fase di campagna elettorale ufficialmente inizia ora, in attesa delle elezioni per il rinnovo delle assemblee comunali.

LECCE – Cinquantacinque aspiranti sindaci e un esercito di candidati consiglieri: sono state chiuse nella giornata di ieri le liste nei ventuno comuni salentini che andranno al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio, per il rinnovo dell’assise elettorali e ora davvero prende il via una campagna.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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