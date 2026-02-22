Tricase al voto tra coalizioni frammentate e diversi aspiranti sindaci

A Tricase, le elezioni comunali sono state causate dalla scadenza del mandato e dalla frammentazione delle alleanze politiche. Diversi candidati sfidano le coalizioni divise, con programmi molto diversi tra loro. La campagna elettorale si concentra su temi come lo sviluppo urbano e la tutela delle tradizioni locali. La partecipazione alle urne si prevede elevata, mentre i cittadini attendono con interesse gli esiti delle votazioni. La città si prepara a un voto decisivo per il futuro amministrativo.

Il quadro politico si è ancora più complicato con le proposte già ufficiali e quelle vicine ad esserlo. Il centrodestra potrebbe scegliere il nome di Giuseppe Negro dopo il buon risultato alle ultime Regionali TRICASE – A fine gennaio le incognite erano numerose, oggi il quadro, a Tricase, in vista delle prossime amministrative sembra essersi persino complicato. Due erano i candidati ufficiali fino a poche settimane fa, con Vincenzo Errico, ex assessore ai servizi sociali nell’amministrazione Musarò, col suo movimento “Tricase Insieme” e Vincenzo Chiuri, espressione del Partito Democratico cittadino e sostenuto dal “Cantiere Civico” nella figura di Carmine Zocco. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Avellino verso il voto tra coalizioni in fermento, ritorni noti e outsiderA pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, Avellino si prepara a un voto caratterizzato da coalizioni in fermento, ritorni di figure note e la presenza di candidati outsider.

Ebraismo italiano al voto: «Bassa affluenza, segno della difficoltà a proporre progetti diversi»L'affluenza alle urne per il rinnovo degli organi dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane è stata bassa, evidenziando le sfide nel proporre progetti innovativi.

Elezioni amministrative in Puglia: 54 Comuni al voto il 24 e 25 maggio, nella Bat sfide aperte ad Andria, Trani e Minervino; Elezioni amministrative, si vota il 24 e 25 maggio: ecco i 54 Comuni pugliesi alle urne; Elezioni a Tricase: i sindaci sono 7, come i Re di Roma.

