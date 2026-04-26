Comunali La Strada presenta la lista dei candidati e illustra i punti del programma per la Cura della Città

Nella giornata di ieri, piazza Camagna è stata teatro di un evento promosso dalla lista La Strada, che ha presentato ufficialmente i candidati alle prossime elezioni comunali. Durante l’iniziativa sono stati illustrati i punti principali del programma dedicato alla cura e alla riqualificazione della città. La partecipazione della cittadinanza è stata numerosa, creando un’atmosfera di confronto e interesse attorno alle proposte della lista.

Grande partecipazione e forte entusiasmo hanno contraddistinto l’iniziativa promossa dalla lista La Strada con Saverio Pazzano Sindaco, che nel pomeriggio di ieri ha animato piazza Camagna, trasformandola in un luogo vivo di incontro, dialogo e condivisione.Il punto stampa delle ore 17.15 ha.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Comunali, il Pd presenta i suoi candidati: a guidare la lista Maria Antonietta RositaniIl Partito Democratico presenta la propria lista in vista delle prossime elezioni comunali, al termine di un lavoro politico e organizzativo che ha... La coalizione di centrosinistra guidata da Legnini si presenta alla città: alla villa l'ufficializzazione dei candidati e del programmaPrimo evento pubblico ufficiale per la coalizione di centrosinistra, dopo l'ufficializzazione del nome del candidato sindaco, Giovanni Legnini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 100 strade per unire 2026; Accade in Primavera a Spoleto 2026; Opere pubbliche. Continua la manutenzione di strade e marciapiedi in città, dichiarazione sindaco Lagalla e assessore Orlando; Inaugurazione della nuova rotatoria di Vedute. Una città che si prende cura Torino accelera verso una Città CompassionevoleUn percorso strutturato, partecipato e orientato al futuro: è questa la direzione emersa dall’evento Costruire una Compassionate City. La road map del progetto a Torino , svoltosi con il sostegno d ... torinoggi.it Una strada pedonale al mese per una città dei quindici minutiRipensare gli spazi urbani affinché per ogni cittadino sia possibile, spostandosi a piedi o in bicicletta, avere a portata di mano i principali bisogni quotidiani o servizi principali (lavoro, studio, ... genova.repubblica.it Posati da Amcps mille gerani su 9 ponti. Un appello ai cittadini: prendersi cura dei fiori per difendere la bellezza della città da vandalismi e furti. - facebook.com facebook