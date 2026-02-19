Elezioni comunali 2026 date ufficiali Si vota a Venezia Cavallino e Torre di Mosto

Il Comune di Venezia ha annunciato le date delle elezioni comunali del 2026, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. La scelta deriva dalla legge che stabilisce la consultazione elettorale ogni cinque anni. Oltre alla città lagunare, anche Cavallino e Torre di Mosto si preparano a votare nello stesso weekend. I cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Sono circa 626 i comuni italiani coinvolti in questa tornata elettorale. La campagna elettorale prenderà il via nelle prossime settimane.

I cittadini saranno chiamati alle urne il 24 e il 25 maggio, come stabilito dal ministero dell'interno. L'eventuale ballottaggio sarà il 7 e l’8 giugno Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per le elezioni amministrative che stabiliranno il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale in 626 comuni italiani, tra i quali Venezia. Nell'area metropolitana si voterà anche a Cavallino-Treporti e a Torre di Mosto. L'eventuale turno di ballottaggio (solo a Venezia, nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno) avrà luogo il 7 e l’8 giugno.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Elezioni comunali, definite dal Cdm le date per 626 Comuni: ecco quando si vota a Reggio CalabriaIl nome di Matteo Piantedosi è legato alle recenti decisioni sulle elezioni comunali.

Elezioni comunali, quando e dove si vota nel 2026Il 15 maggio 2026, a Milano, si terranno le elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale, dopo che il Comune ha annunciato di aver aggiornato le date ufficiali a causa di una revisione delle procedure di voto.

