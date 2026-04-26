Durante la sesta puntata di “Amici di Maria De Filippi” trasmessa il 25 aprile su Canale 5, è stato ricordato il compleanno di Cristiano Malgioglio, nato il 23 aprile 1945. La conduttrice ha celebrato ufficialmente i suoi 78 anni, sottolineando il suo ruolo all’interno del programma. In quell’occasione, Malgioglio ha condiviso di aver compiuto 18 anni e di essere pronto per il ballo delle debuttanti a Montecarlo.

Durante l’apertura della sesta puntata di “Amici di Maria De Filippi”, andato in onda ieri 25 aprile su Canale 5, Maria De Filippi ha festeggiato l’81esimo compleanno di Cristiano Malgioglio, nato il 23 aprile 1945. Una torta con due candeline a riprodurre il numero 18 è apparso in studio, accompagnato dai ballerini Mattia Zenzola e Isobel Kinnear, con Malgioglio al settimo cielo. “Non ho mai festeggiato il compleanno, lo faccio da quattro anni da quando sono qui – ha detto Malgioglio – Se lo faccio devo ringraziare questa donna speciale (Maria De Filippi, ndr)”. Poi ha aggiunto: “Sono pronto per il ballo delle debuttanti, Montecarlo mi aspetta”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Compio 18 anni. Sono pronto per il ballo delle debuttanti, Montecarlo mi aspetta”: Cristiano Malgioglio festeggia il compleanno ad Amici 25

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