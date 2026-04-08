Fiumicino il Centro Catalani festeggia 45 anni | un compleanno di musica e ballo

A Fiumicino, il Centro Catalani si prepara a festeggiare i suoi 45 anni con un evento speciale previsto per sabato 18 aprile alle 15. La giornata sarà dedicata a musica e ballo, coinvolgendo la comunità locale in una celebrazione che dura tutto il pomeriggio. La festa rappresenta un momento di ricordo e di aggregazione per chi ha fatto parte della storia del centro in questi anni.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – Il Centro Catalani celebra i suoi 45 anni con una festa in programma sabato 18 aprile alle ore 15. A promuovere l’appuntamento è lo stesso centro, che ha annunciato un pomeriggio dedicato alla ricorrenza con musica, ballo e rinfresco. L’iniziativa sarà un momento di festa per celebrare il traguardo raggiunto dal Centro Catalani, punto di riferimento associativo che si prepara a spegnere 45 candeline insieme ai propri soci. Ad arricchire il programma ci sarà anche la partecipazione straordinaria della Banda di Fiumicino, prevista nell’ambito dell’evento organizzato per l’anniversario. L’ ingresso sarà gratuito per i soci. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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