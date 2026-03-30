La poltrona multicolor di Cristiano Malgioglio ad Amici è un pezzo di design da oltre 12mila euro

Durante l’ultima edizione di Amici, è stata presente una poltrona-trono multicolor assegnata a Cristiano Malgioglio. Si tratta di un elemento di arredo di design, con un valore commerciale superiore a 12.000 euro. La poltrona è stata utilizzata come simbolo distintivo durante il programma. La cifra è stata comunicata da fonti ufficiali del settore del mobile di lusso.

Cristiano Malgioglio nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è stato omaggiato con una poltrona-trono multicolor: è un pezzo di design e costa più di 12mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Maria De Filippi ritorna ad Amici con la giacca gioiello da oltre 4mila euro

Finto antiquario compera online la poltrona di design, ma è una truffa: spariti 1.400 euroUn antiquario fasullo e una poltrona in legno che doveva essere venduta per 50 euro online, ma che si è trasformata in una trappola per sottrarre...

Una selezione di notizie su Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio si sposa? La Celentano testimone di nozzeA 80 anni compiuti, Cristiano Malgioglio ha stupito tutti con un annuncio che ha il sapore del colpo di scena televisivo. L’occasione è stata la puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici 24, ... 105.net

Cristiano Malgioglio | Nozze in vista col compagno turco? Intanto è polemica social per il ritorno ad AmiciCristiano Malgioglio, chi è il paroliere e personaggio televisivo confermato nel ruolo di giudice di 'Amici'? Vita e carriera dell'istrionico 80enne ... ilsussidiario.net