Competenze digitali UE | allarme Eurostat il 40% dei cittadini è senza basi mentre i Paesi Bassi volano all’82,7%

Eurostat ha pubblicato il rapporto 2026 sulla digitalizzazione, che analizza l'uso delle tecnologie tra cittadini e imprese europee. Secondo i dati, il 40% dei cittadini europei non possiede competenze digitali di base. Tra i paesi, i Paesi Bassi spiccano con una percentuale di competenze digitali dell’82,7%, mentre in altre nazioni la situazione è significativamente più bassa. Il rapporto fornisce un quadro dettagliato sulla diffusione delle tecnologie in Europa.

Il report Eurostat 2026 sulla digitalizzazione quantifica l'impatto delle tecnologie sulla vita di cittadini e imprese in Europa. L'uso di internet coinvolge il 93% della popolazione continentale, eppure i divari tra i singoli Stati membri restano profondi e documentati dai numeri. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Competenze digitali e coding: studentesse europee prime per uso di software, forte ritardo sulla programmazione. I dati EurostatLe ragazze europee tra i sedici e i diciannove anni dimostrano una spiccata propensione per la gestione dei contenuti multimediali, superando la... Santa Giusta: nuovo sportello digitale gratuito per cittadini, obiettivo competenze digitali al 70% entro il 2026.Santa Giusta si unisce alla rete dei comuni sardi impegnati a ridurre il divario digitale: da oggi, la Biblioteca comunale apre le sue porte a un...