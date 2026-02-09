Santa Giusta | nuovo sportello digitale gratuito per cittadini obiettivo competenze digitali al 70% entro il 2026

Santa Giusta apre un nuovo sportello digitale gratuito alla biblioteca comunale. L’obiettivo? Aiutare i cittadini a usare meglio internet e i servizi online, puntando a far salire al 70% le persone con competenze digitali di base entro il 2026. La scelta arriva in un momento in cui il divario digitale tra i sardi si allarga, e ora il Comune mette a disposizione un supporto concreto per chi ha bisogno di aiuto con computer e servizi digitali.

Santa Giusta si unisce alla rete dei comuni sardi impegnati a ridurre il divario digitale: da oggi, la Biblioteca comunale apre le sue porte a un nuovo sportello di Facilitazione Digitale, offrendo supporto gratuito ai cittadini per l'accesso a servizi pubblici e privati, con l'obiettivo di raggiungere il 70% della popolazione con competenze digitali di base entro il 2026. L'iniziativa, finanziata dal PNRR, mira a semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, promuovendo l'inclusione sociale e l'esercizio della cittadinanza attiva. Un nuovo punto di riferimento per la comunità di Santa Giusta e del suo territorio si è concretizzato con l'apertura del nuovo sportello di Facilitazione Digitale.

