Ben tornato, compagno Zdanov. È stato scritto di te dopo un periodo di assenza, e ora sei di nuovo presente sul sito dedicato. La tua presenza ha suscitato qualche reazione tra i lettori, e il tono del messaggio che ti saluta è amichevole e informale. La discussione si concentra sulla tua partecipazione e sulla percezione del tuo ritorno nel contesto online.

Con questa eterna fissa di toglierti i Sarri dalle scarpe. Ma tu stesso non saresti mai nato su questa piattaforma se non ci fosse stato Sarri Db Napoli 22022016 - campionato di calcio serie A Napoli-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Maurizio Sarri È un giornalista italiano. Ha collaborato con Roma, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport-Stadio, Il Mattino, di cui è stato responsabile della sezione sportiva, nonché del Guerin Sportivo, di cui è stato vicedirettore. di Fabrizio d’Esposito - Le pagelle. Il tecnico ha dettato il suo testamento spirituale: "a Napoli lottare per lo scudetto è diventato normale". McDomini da 10 e lode.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Compagno Zdanov, bentornato: ancora rosichi

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