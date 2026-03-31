Ancora tragedia a scuola ragazzo uccide il suo compagno Forze dell’ordine a sirene spiegate

Da thesocialpost.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Cristóbal, in provincia di Santa Fe, si sono verificati diversi colpi di arma da fuoco all’interno di una scuola, causando la morte di un ragazzo. Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente sul posto, attivandosi per gestire la situazione. La scuola Mariano Moreno è stata teatro di questa tragedia, che ha sconvolto la comunità locale.

Il risveglio di San Cristóbal, nella provincia di Santa Fe, è stato squarciato dal suono sordo di quattro o cinque spari che hanno trasformato la scuola  Mariano Moreno  in un teatro di morte. Un ragazzo di soli 15 anni ha aperto il fuoco contro i suoi coetanei, uccidendo un compagno di due anni più giovane e lasciando altri due studenti feriti nel sangue. La dinamica, riportata con orrore dai testimoni oculari, racconta di una furia improvvisa interrotta solo dal coraggio di chi è riuscito a immobilizzare l’aggressore. Mentre la città argentina sprofonda nel dolore, emerge il profilo di un adolescente che nessuno avrebbe mai immaginato armato: un  “bravo ragazzo”  e  “studioso”, descritto dai vicini come un giovane tranquillo che frequentava il club di basket locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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