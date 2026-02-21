Conferenza stampa Caqueret post Juve Como | Grande partita contro una squadra di grande qualità senza Nico Paz
Caqueret ha commentato la partita tra Juve e Como, sottolineando la sfida difficile senza Nico Paz. Il centrocampista ha riconosciuto il livello elevato dell’avversario e l’impegno della squadra per mantenere il risultato. Ha evidenziato l’importanza di lavorare sugli aspetti tecnici e tattici. La squadra si prepara ora per il prossimo incontro, concentrandosi sui miglioramenti da apportare in campo. La sfida si avvicina, e i tifosi attendono con fiducia.
di Marco Baridon Conferenza stampa Caqueret post Juve Como: le sue dichiarazioni dopo il match della 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Maxence Caqueret ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Como, valida per la 26ª giornata di Serie A 202526. GOL E VITTORIA – «Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di grande qualità, senza Nico. Perché abbiamo una squadra con molto talento, con giocatori molto forti. Il mio gol è importante, perché il secondo della partita è sempre la cosa più importante. Abbiamo una squadra con molto coraggio e molta qualità». RUOLO – «Oggi ho giocato in una posizione più alta ma tutti abbiamo fatto una buona partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
