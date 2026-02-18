Milan-Como botta e risposta a San Siro | Nico Paz gela i rossoneri Leão salva il pari Espulso Allegri

Milan-Como 1-1 RETI: 32'pt Nico Paz, 19'st Leao. MILAN (3-5-2): Maignan 4.5; Tomori 6.5, De Winter 5.5, Pavlovic 6 (1'st Gabbia 6); Athekame 6 (11'st Saelemaekers 6.5), Jashari 7, Modric 6.5, Ricci 6 (11'st Fofana 6), Bartesaghi 6; Nkunku 5 (17'st Fullkrug 6.5), Leao 7 (36'st Pulisic sv). In panchina: Terracciano, Torriani, Estupinan, Odogu, Loftus-Cheek. Allenatore: Allegri 6 COMO (3-5-2): Butez 5.5; Kempf 5.5, Ramon 5.5, Diego Carlos 6; Vojvoda 6.5 (45'st Smolcic sv), Perrone 6, Caqueret 6 (33'st Rodriguez sv), Sergi Roberto 6 (33'st Da Cunha sv), Van der Brempt 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Milan-Como, nervi tesi e pari al Meazza: Leao risponde a Paz, Allegri espulsoIl match tra Milan e Como, valido per la 24ª giornata di Serie A, si è concluso con un pareggio di 1-1.

