Il Coni ha l'autorità esclusiva di procedere al commissariamento di una Federazione sportiva. Questa procedura può essere avviata in specifici casi stabiliti dalla legge, seguendo procedure precise. Attualmente, si stanno valutando le circostanze in cui si può intervenire e le modalità operative previste per l'attuazione di questa misura. Il processo implica una serie di passaggi formali e l'adozione di decisioni da parte dell'ente di controllo.

Da ieri, dopo l'esplosione del caso Rocchi, si è tornati a parlare di commissariamento della Figc. Complice anche un post su X in cui il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi chiama direttamente in causa il Coni, che è l'unico organo a poter attuare il commissariamento di una Federazione, il tema è tornato prepotentemente a farsi spazio. Ma quali sono i criteri con cui il Coni può procedere con un commissariamento? La questione è regolata dallo Statuto del Coni stesso, dove si legge che questo tipo di soluzione viene proposta al Consiglio nazionale dalla Giunta Coni in questi casi: 1. Accertate gravi irregolarità nella gestione; 2.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Commissariamento Figc, ecco in quali casi è possibile e come si può attuare adesso

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