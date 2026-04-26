Commercio | Regione approva il piano delle iniziative promozionali

La Giunta della Regione Liguria ha dato il via libera al Piano delle Iniziative Promozionali 2026, proposto dall’assessore allo Sviluppo economico. La decisione è stata presa durante una riunione in cui si è discusso di strategie per sostenere il commercio locale. Il piano definisce le attività promozionali previste per il prossimo anno e mira a rafforzare il settore commerciale nella regione.

Regione Liguria ha approvato, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, il Piano delle Iniziative Promozionali 2026. Il programma annuale, come previsto dalla legge regionale n.82000, contribuisce, con una dotazione di 300 mila euro, alla compartecipazione finanziaria.🔗 Leggi su Genovatoday.it Multi SubHe Thought He’d Inherited Billions—Then Became a Servant and Took Over the Empire Anyway Notizie correlate La regione approva il Piano turismo 2025-2027: meno Roma e più territoriIl consiglio della regione Lazio ha approvato, all’unanimità, il Piano triennale del turismo 2025-2027. Rifiuti, la Regione approva il nuovo Piano: Lazio verso l’autosufficienza entro il 2031Roma, 22 aprile 2026 – Avviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti, prevedendo la completa autosufficienza... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Confcommercio Abruzzo alla Regione: approvare entro il 2026 il Piano della rete distributiva del commercio; Il Pd sul Piano del commercio: Un caos tra rischi e versioni discordanti. Se esiste va portato in commissione; Confcommercio Abruzzo alla Regione: Subito il Piano di programmazione della rete distributiva del commercio; Commercio, Giovannelli: Serve il Piano regionale dopo lo stop alla moratoria Gdo. Commercio: Regione Liguria approva il piano delle iniziative promozionali 2026Il programma annuale contribuisce, con una dotazione di 300 mila euro, alla compartecipazione finanziaria dell'Ente a manifestazioni di promozione del territorio ... ivg.it Confcommercio Abruzzo alla Regione: approvare entro il 2026 il Piano della rete distributiva del commercioConfcommercio Abruzzo chiede alla Regione un intervento urgente dopo la bocciatura, da parte del Governo nazionale ... laquilablog.it Curiosità: quali sono gli uffici migliori nelle Camere di Commercio Dove è possibile crescere e fare carriera - facebook.com facebook L’Amb. @giuseppbuccino incontra rappresentanti dell’imprenditoria italiana, Camera di Commercio e Comites per un confronto su economia spagnola e relazioni bilaterali Focus su settori chiave per rafforzare sinergie e promuovere export e investime x.com