La regione approva il Piano turismo 2025-2027 | meno Roma e più territori

Il consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità il Piano turismo 2025-2027. La regione punta a ridurre l’attenzione su Roma e a mettere più risorse sui territori. Ora si aspetta di vedere come verranno distribuiti i fondi e quali progetti prenderanno il via.

Il consiglio della regione Lazio ha approvato, all’unanimità, il Piano triennale del turismo 2025-2027. Nel documento presentato dall’assessora al Turismo, Elena Palazzo, sono stati individuati quattro ambiti principali per attirare nuovi visitatori nella regione.Il Piano triennale del.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

