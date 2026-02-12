La regione approva il Piano turismo 2025-2027 | meno Roma e più territori

Il consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità il Piano turismo 2025-2027. La regione punta a ridurre l’attenzione su Roma e a mettere più risorse sui territori. Ora si aspetta di vedere come verranno distribuiti i fondi e quali progetti prenderanno il via.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.