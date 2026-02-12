La regione approva il Piano turismo 2025-2027 | meno Roma e più territori
Il consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità il Piano turismo 2025-2027. La regione punta a ridurre l’attenzione su Roma e a mettere più risorse sui territori. Ora si aspetta di vedere come verranno distribuiti i fondi e quali progetti prenderanno il via.
Il consiglio della regione Lazio ha approvato, all’unanimità, il Piano triennale del turismo 2025-2027. Nel documento presentato dall’assessora al Turismo, Elena Palazzo, sono stati individuati quattro ambiti principali per attirare nuovi visitatori nella regione.Il Piano triennale del.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Lazio Piano
La Regione Toscana sospende i 16 accorpamenti scolastici per il 2026-2027: la Giunta approva il blocco in attesa delle sentenze sui ricorsi presentati contro il piano governativo
Ciclone Harry, la Regione approva il piano di ristori per le aziende danneggiate
La Regione Sicilia ha deciso di mettere in campo un piano di ristori per le aziende colpite dal ciclone Harry.
Ultime notizie su Lazio Piano
Argomenti discussi: Caso Silva, il Consiglio regionale approva una mozione per approvare le aree di tutela delle acque; Crac ASA, il Consiglio regionale approva il ddl per un milione di euro al canavese; La Regione Puglia approva il bando per i dg di otto aziende sanitarie; Sviluppo rurale, il Consiglio regionale approva il complemento di programmazione.
Stato di Palestina: la Regione approva la proposta di legge al ParlamentoIl testo mira a impegnare il governo a prendere una posizione formale. Sì del centrosinistra, il centrodestra non partecipa al voto ... rainews.it
Psicologia scolastica. Il Consiglio regionale del Lazio approva la leggeMitrano: Una legge che vuole creare un vero percorso di comunità tra scuola, famiglia e giovani, offrendo un sostegno concreto a un’adolescenza sempre più esposta a forme di ... quotidianosanita.it
Piano Energetico Regionale, la richiesta della Cisl Messina alla Regione: "partecipazione e responsabilità per governare la transizione" - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.