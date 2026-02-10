Lucca Collezionando torna in primavera con il suo festival dedicato al fumetto vintage e al mondo del fantastico. Sabato 28 e domenica 29 marzo il Polo Fiere di Lucca si trasforma in un luogo di incontri, esposizioni e atmosfere nostalgiche. Gli appassionati si preparano a immergersi in un universo fatto di illustrazioni, memorabilia e storie che richiamano il fascino dell’epoca analogica.

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico che torna in primavera: sabato 28 e domenica 29 marzo il Polo Fiere di Lucca aprirà le sue porte per regalarci un’immersione nelle magiche atmosfere del mondo analogico. L’evento, organizzato da Lucca Crea (società che realizza Lucca Comics & Games), in collaborazione con il Comune di Lucca, conferma la formula che ha raccolto grandi consensi nelle passate edizioni, regalando ai visitatori la possibilità di rallentare il ritmo quotidiano, rivivendo il clima della cultura pop degli anni ‘70, ‘80 e ’90 con tocchi di contemporaneità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Lucca Collezionando 2026 – Torna il Festival del Fumetto Vintage-Pop nel segno di Valentina

Approfondimenti su Lucca Collezionando

La città si prepara alla nuova edizione di “Lucca Collezionando”, il festival dedicato al fumetto vintage e pop.

È iniziata oggi la terza edizione di UmbriaCON, l’evento dedicato a fumetti, videogiochi, animazione, serie TV e cultura pop, organizzato con il supporto della Regione Umbria e del Comune di Bastia Umbra.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lucca Collezionando

Argomenti discussi: Lucca Collezionando torna con un’edizione 2026 all’insegna di Valentina; Lucca Collezionando 2026: il programma tra fumetti, collezionismo, mostre e cultura analogica; Fumetti, la Valentina vista da Gerasi e i 40 anni dei Cavalieri dello Zodiaco: conto alla rovescia per Lucca Collezionando; Lucca Collezionando 2026: il 28 e 29 marzo nel segno di Valentina.

Torna Lucca Collezionando, l’edizione 2026 nel segno di ValentinaÈ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico che torna in ... quotidianpost.it

Lucca Collezionando 2026, il festival vintage-pop torna nel segno di ValentinaIl 28 e 29 marzo al Polo Fiere di Lucca fumetti, satira, anime cult e retrogaming: Sergio Gerasi firma il manifesto e una mostra dedicata, ospiti Vauro, Mario Natangelo e Neyef. Spazio anche ai 40 ann ... intoscana.it

A MARZO LA NUOVA EDIZIONE DI LUCCA COLLEZIONANDO - "Il 28 e il 29 marzo arriva l’edizione 2026 di Lucca Collezionando, la manifestazione organizzata da Lucca Crea “il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico” e che per..." - facebook.com facebook

Lucca Collezionando 2026: il programma tra fumetti, collezionismo, mostre e cultura analogica - fumettologica.it/2026/02/lucca-… x.com