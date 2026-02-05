UAE Tour femminile 2026 | si comincia ovviamente nel segno di Lorena Wiebes

Oggi è partito ufficialmente l’UAE Tour femminile 2026 negli Emirati Arabi. La corsa è iniziata con Lorena Wiebes in evidenza, e già si capisce che sarà una gara combattuta. La tappa di apertura ha visto la velocista olandese protagonista, pronta a difendere il suo vantaggio. La corsa si prospetta molto aperta, con tutte le atlete pronte a dare il massimo.

Chi se non lei? Si apre ovviamente nel segno di Lorena Wiebes l’UAE Tour al femminile, corsa a tappa negli Emirati Arabi che ha preso il via oggi. Prima frazione con una volata scontata in quel di Madinat Zayed ed un successo annunciato per la fuoriclasse neerlandese. La velocista della SD Worx – Protime trova la vittoria numero sette della carriera sulle strade emiratine dominando lo sprint e andando a vestire la maglia di leader della classifica generale. Seconda posizione per l’irlandese Lara Gillespie (UAE Team ADQ), terza la giovane britannica Zoe Bäckstedt (CANYONSRAM zondacrypto), poi la canadese Maggie Coles-Lyster (Human Powered Health). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - UAE Tour femminile 2026: si comincia ovviamente nel segno di Lorena Wiebes Approfondimenti su UAE Tour BEKING 2025, vincono Lorena Wiebes e Jonathan Milan Lorena Wiebes investita da un’auto, bici distrutta: “Colpita da dietro, grazie a chi si è fermato” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su UAE Tour Argomenti discussi: Annunciate le squadre dell’edizione 2026 dell’UAE Tour e dell’UAE Tour Women; UAE Tour | 3ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; UAE TOUR WOMEN. LONGO BORGHINI A CACCIA DEL TRIS E TANTE VELOCISTE PRONTE A SFIDARSI, DOMANI IL VIA; Calendario e Orario corse della settimana (2-8 Febbraio). UAE TOUR WOMEN. LONGO BORGHINI A CACCIA DEL TRIS E TANTE VELOCISTE PRONTE A SFIDARSI, DOMANI IL VIAArchiviate le gare in Australia, la trasferta centroamericana di El Salvador e le prime competizioni in Spagna, il calendario del ciclismo femminile propone l’UAE Tour Women. Articolata in quattro fra ... tuttobiciweb.it UAE TOUR. DEFINITO IL QUADRO DEI TEAM CHE PARTECIPERANNO ALLE CORSE FEMMINILE E MASCHILEIl team EF Education-Oatly ha messo a segno un bel colpo di mercato ingaggiando Axelle Dubau-Prévot. La francese classe 1996, sorella della vincitrice del Tour de France Femmes Pauline Ferrand-Prévot, ... tuttobiciweb.it Großartiges Foto: Lorena Wiebes heute via Instagram Stories x.com Prima gara e prima vittoria per Lorena Wiebes che inaugura da par suo la nuova stagione. Tanti gli obiettivi, ma soprattutto l'impegno a coesistere con Lotte Kopecky per il bene del Team SD Worx-Protime evitando le gelosie. Tenendo una porta aperta verso l facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.