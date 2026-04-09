Cometa PanSTARRS | l’appuntamento di aprile per vedere il nuovo astro

Ad aprile, gli appassionati di astronomia nell’emisfero settentrionale avranno l’opportunità di osservare la cometa C2025 R3 (PanSTARRS), che si sta avvicinando all’orizzonte orientale. La cometa sta aumentando la propria luminosità, attirando l’attenzione di chi si dedica all’osservazione del cielo. L’evento rappresenta un’occasione per ammirare un corpo celeste che si sta facendo più visibile in questo periodo.

Gli osservatori del cielo nell’emisfero settentrionale si preparano a un evento astronomico di rilievo con l’avvicinamento della cometa C2025 R3 (PanSTARRS), che sta incrementando la propria luminosità verso l’orizzonte orientale. Dopo il recente fallimento della cometa MAPS, disintegratasi per le temperature estreme vicino al Sole, gli esperti monitorano con attenzione questo nuovo corpo celeste che promette di diventare protagonista delle notti primaverili. La traiettoria verso il perielio e la resistenza del corpo celeste. I dati estratti dal database Comet Observation delineano un percorso che punta verso una crescente visibilità per l’oggetto celeste. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cometa PanSTARRS: l’appuntamento di aprile per vedere il nuovo astro "Pasquetta Brindisina”: quinta edizione da record, nuovo appuntamento il 25 aprileBRINDISI - Una marea di entusiasmo, colori ed energia ha travolto il Parco del Cillarese di Brindisi (Parco XIX Maggio 2012), trasformando il cuore... Leggi anche: Quando vedere la cometa di Pasqua 2026: come e per quanti giorni sarà visibile