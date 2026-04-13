Ad aprile nei cieli d'Italia c'è una cometa visibile a occhio nudo | dove e a che ora cercare C 2025 R3

A metà aprile, nei cieli italiani, si può osservare a occhio nudo la cometa C2025 R3. Questa cometa è visibile durante le ore serali prima dell’alba. Per individuarla, bisogna cercare nel cielo prima che il Sole sorga, seguendo le indicazioni sul luogo e l’orario specifico per ogni zona. La visibilità dipende dalle condizioni atmosferiche e dall’assenza di inquinamento luminoso.