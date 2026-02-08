Come ti vorrei! Le idee degli empolesi per piazza don Minzoni | Da vivere e per tutti

Empoli si prepara a rinnovare il cuore della città, piazza Don Minzoni. Gli abitanti hanno già in mente come vorrebbero che fosse: un posto da vivere, dove tutti possano trascorrere il tempo libero. Le idee spaziano dalle passeggiate domenicali in famiglia, alle soste al bar Viti, fino allo struscio serale tra negozi e piazze. La piazza, che già oggi rappresenta il salotto della città, potrebbe diventare ancora più accogliente e vivace, puntando su un progetto condiviso tra cittadini e amministrazione.

Empoli, 8 febbraio 2026 – C'erano le passeggiate della domenica in famiglia, la sosta per il gelato allo storico bar Viti e poi lo struscio in centro, che faceva – anche – di piazza della stazione il salotto buono della città. C artoline amarcord, tra nostalgia e ricordi un po' sbiaditi, ma ancora vivi nella memoria di tanti empolesi. Come è cambiata piazza Don Minzoni? E come provare a restituirle una funzione degna del suo passato? L'area, oggi al centro del progetto partecipativo "Come ti vorrei!", che affida ai bambini il compito di immaginarne il futuro, finisce sotto la lente di ingrandimento delle associazioni di categoria.

