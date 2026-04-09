Qualiano incontro sull’autismo al centro Blunauti | esposti disegni e lavori degli studenti

A Qualiano si è tenuto un incontro dedicato all’autismo presso il centro Blunauti, gestito dall’Asl Napoli 2 Nord. Durante l’evento, sono stati esposti disegni e lavori realizzati dagli studenti, creando un momento di condivisione tra i partecipanti. L’iniziativa ha visto coinvolti vari soggetti che hanno dialogato sull’integrazione e sulla condivisione come strumenti di conoscenza.

Integrazione e condivisione diventano esperienza e conoscenza, al centro Blunauti di Qualiano, eccellenza dell’Asl Napoli 2 Nord. In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, le scuole del territorio hanno varcato le porte della struttura dopo mesi di lavoro sul tema dell’inclusione. Per l’occasione, il centro si è trasformato anche in uno spazio espositivo: disegni e lavori degli studenti hanno raccontato l’autismo con uno sguardo autentico, fatto di empatia e consapevolezza. Non una semplice visita, dunque, ma una partecipazione diretta alle attività quotidiane, tra incontri, scambi e momenti condivisi capaci di abbattere ogni distanza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Qualiano, incontro sull’autismo al centro Blunauti: esposti disegni e lavori degli studenti Via libera al centro per l’autismo. Si parte con i lavori di AutenticaLuce verde dalla Soprintendenza, a Melegnano possono finalmente partire i lavori per la costruzione di Autentica, un centro per le persone con... Tappeti del Sole esposti al Grand Palais: i disegni dimenticati che raccontano il potere di Luigi XIVDal 1° al 8 febbraio 2026, i grandi spazi del Grand Palais di Parigi ospiteranno un evento storico: per la prima volta al mondo, una selezione di... Martano, Mingo De Pasquale protagonista di una giornata sull’autismoVenerdì 10 aprile 2026 due appuntamenti con Il Mondo di PIN - Incontri con studenti e cittadini Promossi dalla Cooperativa Sociale Don ... leccesette.it Autismo, il silenzio che unisce: a Marigliano un giardino diventa spazio di incontroTra terra, colori e sorrisi, i ragazzi della cooperativa Amaranta hanno pulito un giardino, disegnato, colorato a mano libera. ilgiornalelocale.it