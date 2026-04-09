Qualiano incontro sull’autismo al centro Blunauti | esposti disegni e lavori degli studenti

Da teleclubitalia.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Qualiano si è tenuto un incontro dedicato all’autismo presso il centro Blunauti, gestito dall’Asl Napoli 2 Nord. Durante l’evento, sono stati esposti disegni e lavori realizzati dagli studenti, creando un momento di condivisione tra i partecipanti. L’iniziativa ha visto coinvolti vari soggetti che hanno dialogato sull’integrazione e sulla condivisione come strumenti di conoscenza.

Integrazione e condivisione diventano esperienza e conoscenza, al centro Blunauti di Qualiano, eccellenza dell’Asl Napoli 2 Nord. In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo, le scuole del territorio hanno varcato le porte della struttura dopo mesi di lavoro sul tema dell’inclusione. Per l’occasione, il centro si è trasformato anche in uno spazio espositivo: disegni e lavori degli studenti hanno raccontato l’autismo con uno sguardo autentico, fatto di empatia e consapevolezza. Non una semplice visita, dunque, ma una partecipazione diretta alle attività quotidiane, tra incontri, scambi e momenti condivisi capaci di abbattere ogni distanza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Qualiano, incontro sull’autismo al centro Blunauti: esposti disegni e lavori degli studenti

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