Un nuovo capitolo si apre nel caso dell'omicidio di Garlasco, con una revisione del processo a carico di Alberto Stasi. Secondo le indagini più recenti, Stasi non sarebbe stato presente sul luogo del delitto, come invece si ipotizzava in passato, mentre si suggerisce la presenza di un’altra persona. La procedura prevede una serie di passaggi legali e verifiche che possono richiedere diverso tempo prima di arrivare a una eventuale decisione definitiva.

Milano, 24 aprile 2026 - Per la nuova inchiesta Alberto Stasi non sarebbe stato sulla scena del delitto dove invece si ipotizza la presenza di Andrea Sempio. Quindi L'ex bocconiano non sarebbe l’assassino della fidanzata Chiara Poggi uccisa a a Garlasco il 13 agosto di diciannove anni fa. E questo aprirebbe le porte alla revisione del processo. La revisione del processo. È’ un mezzo di impugnazione straordinario previsto dal codice di procedura penale. Consente di rivedere una sentenza di condanna definitiva in presenza di specifici e tassativi elementi che ne dimostrino l'ingiustizia. Una possibilità prevista "in ogni tempo", come dice la legge, anche dopo l'esecuzione della pena come nel caso di Alberto Stasi, che sta finendo di espiare 16 anni di reclusione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Garlasco e la revisione del processo a Stasi. Come avviene e quali sono i tempi

Notizie correlate

Omicidio Chiara Poggi Garlasco: verso revisione processo per Stasi. Ma la Pg: “Scelta non facile, nè veloce”MILANO – Si va verso la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi, già condannato in via definitiva.

Garlasco, nuovo colpo di scena su Stasi e Sempio: “La revisione del processo”Mattino Cinque dedica ormai da tempo uno spazio specifico al delitto di Garlasco, sotto la conduzione di Federica Panicucci, che si propone di far...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Caso Garlasco, nuovo scenario da audio con conversazioni 'rubate' quest'anno; Delitto di Garlasco, spuntano audio inediti: Ipotesi depistaggio nelle indagini; Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo.

Omicidio di Garlasco e la revisione del processo a Stasi. Come avviene e quali sono i tempiLa richiesta potrebbe essere portata dal pm di Pavia, convinti che l’ex bocconiano non fosse sulla scena del delitto, alla Procura generale di Milano che poi dovrebbe sollecitare la Corte d’Appello di ... ilgiorno.it

Garlasco, l'avvocato De Rensis replica alle accuse a lui e De Giuseppe delle Iene: Operazione spazzaturaUna giornalista deposita un esposto su Garlasco alla Procura di Milano sull'avvocato Antonio De Rensis e sull'inviato delle Iene Alessandro De Giuseppe ... virgilio.it

"Ore 14 Sera: Speciale Garlasco". Una puntata speciale dedicata ai nuovi sviluppi del caso e agli ultimi elementi emersi oggi sull’omicidio di Chiara Poggi. Gli inquirenti starebbero valutando elementi che, per la Procura di Pavia, potrebbero escludere Alberto - facebook.com facebook