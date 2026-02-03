Iran | Netanyahu a Witkoff ' non ci si può fidare di Teheran'

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato oggi a Gerusalemme l’ambasciatore degli Stati Uniti Steve Witkoff. Durante il colloquio, Netanyahu ha detto chiaramente che non si può fidare dell’Iran, in vista dell’incontro tra Washington e Teheran previsto per questa settimana. Il premier israeliano ha sottolineato la sua posizione dura e la preoccupazione per le mosse di Teheran, ritenendo che l’Iran non sia affidabile.

Tel Aviv, 3 feb. (AdnkronosAfp) - Durante l'incontro di oggi a Gerusalemme, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, parlando del incontro tra Washington e Teheran previsto per questa settimana, ha dichiarato all'inviato statunitense Steve Witkoff che "non ci si può fidare dell'Iran". Lo rende noto in una dichiarazione l'ufficio di Netanyahu. "Prima del viaggio dell'inviato Witkoff per incontrare un rappresentante iraniano - si legge - il primo ministro ha chiarito la sua posizione secondo cui l'Iran ha dimostrato più e più volte che non ci si può fidare delle sue promesse". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran: Netanyahu a Witkoff, 'non ci si può fidare di Teheran' Approfondimenti su Netanyahu Witkoff Riformisti, coraggio, uscite dal Pd! Renzi è in ottima forma, ma di lui ci si può fidare? Renzi si mostra in ottima forma, ma si continua a chiedere se si possa davvero fidarsi di lui. Ucraina, due vittime a Dnipro per i raid russi. La premio Nobel: “Non ci si può fidare di Putin” La notte a Dnipro si è trasformata in un inferno: due persone hanno perso la vita durante un attacco russo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Netanyahu Witkoff Argomenti discussi: ISRAELE – Witkoff in arrivo: Gaza e Iran al centro dei colloqui; Venerdì a Istanbul incontro Usa-Iran; Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: Colloqui in corso, vedremo cosa accadrà. Il presidente iraniano Pezeshkian: Sì ai negoziati, ma giusti e guidati da interessi nazionali; Iran-Usa, possibili colloqui nei prossimi giorni: cosa aspettarsi, le news di oggi. Iran: Netanyahu a Witkoff, 'non ci si può fidare di Teheran'Tel Aviv, 3 feb. (Adnkronos/Afp) - Durante l'incontro di oggi a Gerusalemme, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, parlando del incontro ... iltempo.it Mo: Israele, 'Witkoff ha incontrato Netanyahu a Gerusalemme'Tel Aviv, 3 feb. (Adnkronos/Afp) - L'inviato americano Steve Witkoff ha incontrato a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo ha reso noto un funzionario israeliano, all'indoman ... lagazzettadelmezzogiorno.it #TG2000 - Scontro Usa- #Iran. Netanyahu: no a Stato palestinese a #Gaza #28gennaio #Israele #USA #BoardOfPeace #Davos #Trump #MedioOriente #Hamas #TelAviv #Palestina #Netanyahu #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com Tg2. . "#Israele manterrà il controllo di sicurezza su tutta l'area dal giordano al mare, compresa la striscia di #Gaza", lo ha detto il premier #Netanyahu che minaccia l'#Iran: "Se attacca reagiremo con forza" - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.