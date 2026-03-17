Gli Atlanta Hawks hanno conquistato dieci vittorie consecutive sotto la guida dell'allenatore Snyder. La squadra, con un record di 37 vitturi e 31 sconfitte, si avvicina alla posizione di classifica che le permetterebbe di entrare nei playoff. Snyder ha lavorato con i giovani del roster, puntando su un progetto che sembra aver portato risultati concreti.

Dieci vittorie di fila. Gli Atlanta Hawks sono come il sole di marzo che anticipa e promette le primavera, ma lascia col dubbio: ci sarà da fidarsi? Forse è presto per farlo, servono verifiche e riprove, ma in Georgia dopo il netto successo su Orlando, reduce da sette successi consecutivi, ora quantomeno credono all’obiettivo playoff. Ottavi nella Eastern Conference a una gara e mezza di distanza dal quinto posto, al momento appannaggio proprio dei Magic rispetto ai quali hanno il tie break favorevole in caso di chiusura della stagione regolare a pari record. L’altra certezza è Jalen Johnson: stella emergente e autentica. Più Quin Snyder in panchina, uno dei migliori allenatori del panorama Nba odierno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dieci vittorie di fila: ci si potrà fidare degli Atlanta Hawks? Dentro il progetto di coach Snyder

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