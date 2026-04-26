Colpo grosso a Milano Onnela fa sognare Faenza

Una partita di pallacanestro si è conclusa con una vittoria importante per la squadra di Faenza, che ha battuto Milano con il punteggio di 67-53. I giocatori di Faenza hanno mostrato un buon rendimento, con Olson che ha segnato 9 punti e Nespoli 11. Dall'altra parte, Milano ha tentato di reagire, ma senza successo. La partita si è svolta senza assenze tra i giocatori convocati.

Milano 53 Faenza 67 REPOWER SANGA MILANO: Toffali 14 (313, 28), Nespoli 11 (23, 25), Olson 9 (47), Barberis (04, 02), Allievi 2 (06, 04); Guarneri 5 (13), Bestagno 9 (14, 15), Tava 3 (03, 11), Ne: Colombo, Marinkovic, Sordi, Gorobica. All. Pinotti. PROJECT FAENZA: Brzonova 10 (02, 36), Guzzoni 11 (45, 14), Onnela 25 (513, 23), C. Ciuffoli 6 (13, 01), E. Ciuffoli 2 (13, 01); Zanetti (02), Cosaro 5 (02, 11), Ronchi 8 (310, 08), Cappellotto. Ne: Milanovic. All. Seletti (in panchina Sferruzza). Arbitri: Licari e Silvestri. Note – Parziali: 19-16, 30-30, 40-54. Tiri da due: Milano 1143, Faenza 1440. Tiri da tre: Milano 625, Faenza 724. Tiri liberi: Milano 1317, Faenza 1823.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo grosso a Milano. Onnela fa sognare Faenza Notizie correlate Leggi anche: Faenza a caccia del colpo grosso Ian Matteoli, chi è l’azzurro che fa sognare l’Italia dello snowboard a Milano Cortina(Adnkronos) – Conquistate le prime medaglie a Milano Cortina 2026, l’Italia non ha voglia di fermarsi. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Colpo grosso di Milano al Palaverde: l’Imoco Conegliano spreca il primo match-point; Umberto Smaila: Si parla di una fiction su Colpo Grosso. La mia musica in un film di Tarantino, incasso i diritti; Colpo grosso di Pellizzari al Tour Des Alpes: vince la tappa in volata ed è primo in classifica generale; Il Diavolo veste Prada 2, première stellare a New York con Lady Gaga e cast al completo: Milano sogna il colpo grosso. Leggo. . Le probabilità di centrare il colpo grosso alla lotteria per due volte nella vita sono stimate dagli esperti in una su mille miliardi. Eppure Richard Davies, parrucchiere gallese di 49 anni, ha sfidato ogni legge statistica. La sua storia narra di un doppio mili - facebook.com facebook IL COLPO 'GROSSO' DELLA LEGA: CLAUDIO DURIGON POTREBBE DIVENTARE SOTTOSEGRETARIO ALL’ECONOMIA... x.com