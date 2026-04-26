Colpo grosso a Milano Onnela fa sognare Faenza

Da ilrestodelcarlino.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partita di pallacanestro si è conclusa con una vittoria importante per la squadra di Faenza, che ha battuto Milano con il punteggio di 67-53. I giocatori di Faenza hanno mostrato un buon rendimento, con Olson che ha segnato 9 punti e Nespoli 11. Dall'altra parte, Milano ha tentato di reagire, ma senza successo. La partita si è svolta senza assenze tra i giocatori convocati.

Milano 53 Faenza 67 REPOWER SANGA MILANO: Toffali 14 (313, 28), Nespoli 11 (23, 25), Olson 9 (47), Barberis (04, 02), Allievi 2 (06, 04); Guarneri 5 (13), Bestagno 9 (14, 15), Tava 3 (03, 11), Ne: Colombo, Marinkovic, Sordi, Gorobica. All. Pinotti. PROJECT FAENZA: Brzonova 10 (02, 36), Guzzoni 11 (45, 14), Onnela 25 (513, 23), C. Ciuffoli 6 (13, 01), E. Ciuffoli 2 (13, 01); Zanetti (02), Cosaro 5 (02, 11), Ronchi 8 (310, 08), Cappellotto. Ne: Milanovic. All. Seletti (in panchina Sferruzza). Arbitri: Licari e Silvestri. Note – Parziali: 19-16, 30-30, 40-54. Tiri da due: Milano 1143, Faenza 1440. Tiri da tre: Milano 625, Faenza 724. Tiri liberi: Milano 1317, Faenza 1823.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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