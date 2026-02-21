Faenza a caccia del colpo grosso

Faenza cerca un risultato importante contro la capolista. La Tema Sinergie affronta la Virtus GVM Roma, squadra che ha vinto quasi tutte le partite in casa e che domina il girone. La partita si gioca alle 20, dopo una settimana intensa di allenamenti e preparazioni. La squadra di Faenza vuole dimostrare di poter competere contro una formazione forte e ben organizzata. La gara rappresenta un’occasione da non perdere per entrambe le squadre.

Alla ricerca del colpo grosso in casa della capolista. La Tema Sinergie conclude la sua intensa settimana con la trasferta sul campo della Virtus GVM Roma (palla a due alle 20), regina del girone che ha fatto del proprio parquet un punto di forza, avendovi perso una sola volta. Un impegno difficile, ma che i faentini affronteranno forti delle tre vittorie consecutive e con grande entusiasmo. All'andata il match si è giocato poche settimane fa, domenica 29 dicembre, e a vincerlo furono i romani di soli due punti, con canestro di Leggio allo scadere. Le squadre si ritroveranno oggi con alcuni cambiamenti: Di Pizzo al posto di Mbacke per i faentini e Cane per la Virtus, assente all'andata per infortunio.