Ian Matteoli chi è l’azzurro che fa sognare l’Italia dello snowboard a Milano Cortina

L’Italia dello snowboard sogna in grande a Milano Cortina 2026. Ian Matteoli, il giovane azzurro che ha portato a casa le prime medaglie, sta facendo parlare di sé. Con il suo stile deciso e le vittorie recenti, ha acceso la passione degli italiani per questa disciplina. Ora, tutti aspettano di vedere se riuscirà a ripetere il successo anche nelle prossime gare.

(Adnkronos) – Conquistate le prime medaglie a Milano Cortina 2026, l’Italia non ha voglia di fermarsi. In serata, gli atleti azzurri saranno ancora protagonisti a Livigno, con Ian Matteoli in finale nello snowboard big air maschile (qualificato con il secondo miglior punteggio e la miglior run). Ecco chi è lo snowboarder azzurro in finale oggi, sabato 7 febbraio 2026, alle Olimpiadi di Milano Cortina. Ian Matteoli è un figlio d’arte. Suo padre è Andrea ‘Matiu’ Matteoli, ex snowboarder alpino con 17 podi in Coppa del Mondo ed ex allenatore (tra gli altri) di Ross Rebagliati (oro in slalom gigante a Nagano 1998). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ian Matteoli si prepara a diventare una grande sorpresa dello snowboard italiano ai Giochi di Milano Cortina 2026.

