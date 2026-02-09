Lecce assalto a un portavalori con i kalashnikov commando armato in fuga

Questa mattina sulla superstrada Brindisi–Lecce, un commando armato ha assaltato un furgone portavalori. I banditi, con kalashnikov in mano, hanno aperto il fuoco e sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena si è svolta all’altezza dello svincolo di Tuturano, lasciando paura tra gli automobilisti che hanno assistito alla scena. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

AGI - Momenti di paura questa mattina sulla superstrada Brindisi–Lecce, all'altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un furgone portavalori. Il blitz è scattato con l'incendio di un mezzo pesante, utilizzato per bloccare entrambe le carreggiate e isolare la zona. Le fiamme hanno avvolto il camion, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale sanitario. Indagini in corso. Il commando armato potrebbe essere stato composto da almeno quattro persone. Secondo quanto appreso, dopo aver bloccato la carreggiata della statale dando fuoco ad un grosso camion, i malviventi avrebbero bloccato un furgone portavalori della ditta Battistolli in provincia di Brindisi.

