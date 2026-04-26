Colonialismo | doppio appuntamento al Circolo Aurora e al Pionta

Il 27 e il 28 aprile si terranno due eventi dedicati al tema del colonialismo, uno al Circolo Aurora e l’altro al Pionta, entrambi in città. Le iniziative coinvolgono diverse persone e si svolgono in due location diverse, con l’obiettivo di approfondire aspetti legati a questa problematica storica. I dettagli sui programmi e gli interventi sono ancora in fase di definizione.

Arezzo, 26 aprile 2026 – Il 27 e il 28 aprile. Iniziative dell’associazione Rete Arezzo R-esiste. Nell’ambito della serie di iniziative programmate tra la Liberazione e la festa del lavoro, l’associazione Rete Arezzo R-esiste ha messo in calendario due eventi dedicati al tema del colonialismo. Lunedì 27 aprile, al circolo Aurora i n piazza Sant’Agostino ad Arezzo, proiezione di “Adwa, una vittoria africana” di Hailé Gerima. Il 1 marzo 1896, nel corso di una durissima battaglia combattuta nei pressi della città di Adwa (Adua), nel nord dell’Etiopia, l’esercito etiope inflisse una sconfitta decisiva alle truppe d’invasione italiane, arrestando il progetto di trasformare l’Etiopia in un protettorato coloniale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colonialismo: doppio appuntamento al Circolo Aurora e al Pionta Notizie correlate Al via AuorainScena al Circolo Culturale Arci Aurora di ArezzoArezzo, 4 marzo 2026 – Al via AuorainScena al Circolo Culturale Arci Aurora di Arezzo. Leggi anche: ‘Il sogno eurafricano’, terzo appuntamento del ciclo di incontri dedicato al colonialismo italiano