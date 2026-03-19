Questa mattina nel Viterbese un autobus con studenti a bordo si è scontrato contro un treno al passaggio a livello. L’incidente ha provocato diversi feriti e ha generato grande preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno assistito le persone coinvolte e hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Paura questa mattina nel Viterbese per un grave incidente tra autobus e treno che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Lo scontro si è verificato intorno alle 8.30 in località La Fornacchia, nel territorio del comune di Sutri, lungo un passaggio a livello senza barriere, dove un mezzo di linea si è scontrato con un convoglio ferroviario. L’impatto ha coinvolto un autobus della Cotral in servizio sulla tratta Roma Nord e un treno della stessa compagnia diretto verso la capitale da Viterbo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre cresce l’attenzione sulla sicurezza dei passaggi a livello non protetti. Leggi anche: Ancona, auto tenta di attraversare un passaggio livello: travolta dal treno Studenti a bordo e momenti di panico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bus pieno di studenti si schianta contro un treno al passaggio a livello: diversi feriti

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